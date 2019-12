TMW - Gravina: "Scimmie contro razzismo? Superato ogni limite"

Fonte: Dal nostro inviato in Figc, Dario Marchetti

Dopo le dimissioni di Cicala dalla carica di Commissario ad Acta della Lega Serie A, la Figc ha indetto per oggi un Consiglio Federale straordinario per nominare un nuovo rappresentate legale del massimo campionato italiano. Tale figura coincide con quella di Giancarlo Abete. Di seguito la conferenza stampa del presidente Gravina: “Per quanto riguarda ho informato il Consiglio Federale delle dimissioni del procuratore Pecoraro ed è stato nominato il procuratore aggiunto vicario Giuseppe Chiné fino alle nuove nomine del 30 agosto 2020. Siamo poi entrati nel vivo del confronto del tema della Lega di A. Abbiamo ripercorso il tema centrale che ai più è sfuggito. Non avendo rappresentanza legale abbiamo provveduto a darne una con un commissario ad acta. Noi avevamo individuato la figura del professor Cicala come commissario, ma ci sono stati una serie di conflitti d’interesse che hanno portato a una sua dimissione. Per quanto ci riguarda ho evidenziato al Consiglio che essendo venuto meno il rapporto di fiducia ora il nuovo commissario è Giancarlo Abete".

Perché Abete?

“Perché penso che sia una persona di grande equilibrio ed esperienza. Conosce il nostro mondo e gli equilibri della Lega. E’ equidistante da ogni lato.Il presidente Abete si ritiene un traghettare. Mi ha detto che ritiene la sua carica a tempo e senza la possibilità di rivendicare prospettive di ruoli futuri. La speranza è che possa individuare nel suo percorso il nuovo presidente della Lega".

C’è la possibilità che sia il facente funzioni su eventuali discussioni per i diritti tv?

“Noi al 10 marzo faremo scadere il commissariamento. Mi auguro di no. I diritti tv sono uno dei nodi cruciali intorno ai quali dovrà fondarsi la Lega di Serie A e mi auguro che possa affrontare tutto con la massima stabilità. Siamo molto attenti affinché ci sia un’elezione e un confronto democratico":

Il nuovo commissario potrà modificare lo Statuto?

“Non lo può modificare il commissario. Può dare un contributo, ma non modificarlo”.



Se la Lega non riuscisse a eleggere un presidente entro il dieci marzo cosa accadrebbe?

“Non posso dirlo oggi. Dipende dai comportamenti che saranno adottati. Nel caso in cui la Lega di Serie A non riuscisse a eleggere il presidente alla terza assemblea potranno votare con maggioranza semplice. Se ci sarà positività nel risolvere il problema daremo massimo appoggio. Se percepissimo altro allora prenderemmo provvedimenti diversi”.

Sulla campagna antirazzista della Serie A cosa ne pensa?

“Le campagne pubblicitarie sono esagerate per colpire l’attenzione. Mi sembra abbia superato ogni limite e ha esposto il calcio italiano a una serie di attacchi che non meritava. Abbiamo avuto richieste di chiarimento da parte di organi internazionali alle quali dovremo dare conto”.