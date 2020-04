tmw Hellas Verona, Silvestri piace ai top club. E in Inghilterra è seguito dall'Everton

E' stata un'autentica rivelazione. Del campionato, non solo dell'Hellas Verona. Marco Silvestri ha contribuito con le sue parate all'ottima stagione della squadra di Juric. Ha dimostrato continuità e i numeri parlano in effetti per lui: nessuno, per fare un esempio, ha chiuso più partite di lui (nove) senza prendere gol. L'interesse per Silvestri - che è un classe '91, dunque nel pieno della carriera per un portiere - adesso sta crescendo e in Italia i top club iniziano a pensarci. Anche all'estero lo stanno seguendo: Silvestri ha giocato negli anni scorsi per tre stagioni al Leeds United e adesso è tenuto in considerazione tra le altre da Everton, Southampton e Norwich. Le sue performances peraltro non sono passate inosservate neanche ai collaboratori del ct Mancini che lo hanno seguito a più riprese.