tmw I racconti dei protagonisti: “Da Novara a Manchester”. Giaretta racconta Bruno Fernandes

Primavera 2012, “Un agente portoghese che mi ispirava molta fiducia mi invitò a visionare un giovane talentuoso del Boavista”. Esordisce così Cristiano Giaretta per i I racconti dei protagonisti di TuttoMercatoWeb. Sul taccuino dell’attuale direttore sportivo del CSKA Sofia, ex Novara, c’era Bruno Fernandes, oggi centrocampista del Manchester United. “Di quella segnalazione ne parlai con il mio responsabile del settore giovanile, decidemmo di aderire. Mauro Borghetti andò in Portogallo e al suo rientro mi disse che le qualità tecniche del giocatore erano importanti così come la personalità. Così andammo avanti, parlai con il procuratore e gli dissi che eravamo orientati ad offrire un contratto da professionista al suo assistito. Un giorno il ragazzo varcò i cancelli di Novarello insieme alla mamma e all’agente, il primo impatto però fu un punto interrogativo. Si presentò un ragazzo magro, con i jeans larghi. Tutto mi sembrava tranne che un calciatore e chiesi scherzando a Mauro se il giocatore fosse davvero quello... Al primo allenamento percepimmo subito le sue grandi qualità tecniche ma ci colpì subito la testa che era di un ragazzo adulto che voleva arrivare e sapeva di essere un privilegiato che non voleva perdere la chance”.

Costanza, impegno e dedizione. Questa la ricetta di Bruno Fernandes per diventare grande. “Imparò la lingua italiana in due mesi, appendeva i foglietti in camera e - ricorda Giaretta - girava con un mini dizionario perché voleva capire eventuali parole che non comprendeva. In quel momento non stavamo brillando, cambiammo allenatore e il nuovo tecnico inserì subito Bruno in prima squadra. Passammo dal terzultimo posto ai playoff da quinti. Fu una stagione straordinaria, il recupero è rimasto nella storia. Intanto portai Bruno all’Udinese, da lì la sua ascesa. E oggi è uno dei calciatori più importanti al mondo”. Scouting, intuizione e un po’ di fortuna che non guasta. Così l’investimento di 40.000 euro fatto dal Novara è stato ampiamente ripagato. E oggi Bruno Fernandes brilla al Manchester United...