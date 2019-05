TMW - I verdetti della stampa. Cagliari: Cragno-Barella show. Bradaric flop

© foto di Federico Gaetano

Tempo di verdetti. Di bilanci. E' finito il campionato di Serie A 2018/2019: Juventus, poi Napoli, Atalanta, Inter. Giù Empoli, Frosinone, Chievo Verona. Quagliarella capocannoniere, nell'anno di Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare quattro firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

IGNAZIO CADDEO, Calcio Casteddu - Nicolò Barella è stato il grande protagonista. Ora è pronto per una big.

SERGIO CADEDDU, CagliariNews - Nicolò Barella, impossibile non citarlo. Si è consacrato, ha fatto anche il primo gol in Nazionale. E' una promessa già mantenuta, chi lo prende farà un affare.

STEFANO LAI, Sardegna 1 - Alessio Cragno. Dovendo fare una scelta unica dico lui: è cresciuto tantissimo, gli mancano solo quei centimetri per essere il migliore. Ha acquisito sicurezza, con parate strepitose. Il riconoscimento in Nazionale lo dimostra, però devo citare anche Nicolò Barella che ha davanti un grande futuro e Leonardo Pavoletti che è strepitoso.

VALENTINA CARUSO, Sky Sport - Nicolò Barella. Si è confermato un centrocampista capace di giocare in ogni posizione e ruolo a centrocampo. E' cresciuto, è un ragazzo con gli occhi addosso di mezzo calcio europeo, non solo italiano. E' un nazionale, direi che la palma è senza dubbio sua: è il futuro del calcio italiano. L'altra citazione la riservo ad Alessio Cragno, l'altra anima di questo Cagliari.

Il peggiore

IGNAZIO CADDEO, Calcio Casteddu - Joao Pedro. Dal trequartista brasiliano tutti si attendevano qualcosa di più.

SERGIO CADEDDU, Cagliari News - Marko Pajac. Ha convinto poco, a Empoli ha trovato maggior fortuna. Eravamo convinti fosse un terzino sinistro, era un esterno di centrocampo e l'equivoco tattico ha lasciato scoperto un ruolo.

STEFANO LAI, Sardegna 1 - Filip Bradaric. Non ha funzionato, non sono riuscito a inquadrarlo. E' arrivato da Nazionale, da vicecampione del Mondo, ci si aspettava tantissimo ed è stato un flop. E' il punto interrogativo di questo Cagliari a cui la formazione ha saputo sopperire grazie a Luca Cigarini. Senza di lui ci sarebbe stato un problema in regia, senza dubbio.

VALENTINA CARUSO, Sky Sport - Filip Bradaric. E' venuto con grandi aspettative, forse non è riuscito a inserirsi bene. Bisogna dargli tempo, però: anche con Cragno, nel primo anno di Zeman, i giudizi non furono positivi invece aveva solo bisogno di tempo a disposizione. E lo stesso varrà per Bradaric.

La rivelazione

IGNAZIO CADDEO, Calcio Casteddu - Luca Pellegrini. Da quando è arrivato a gennaio, nonostante la giovane età, ha mostrato indubbie qualità e carattere.

SERGIO CADEDDU, CagliariNews - Alessio Cragno. E' stato il miglior portiere in Italia, forse però non è destinato ad andare in questa estate. E' uno dei tesori su cui comunque il Cagliari baserà il futuro anche economicamente.

STEFANO LAI, Sardegna 1 - Luca Pellegrini. E' arrivato nel mercato di riparazione e ha dato una scossa al Cagliari, prendendo il posto di Lykogiannis.

VALENTINA CARUSO, Sky Sport - Alessio Cragno. E' stato criticato anche per il suo metro e ottanta ma non è stato un fattore decisivo. Può farla ma per altri: ha dimostrato di avere grandi doti e qualità, può solo crescere. Quello di Cagliari, per lui, è l'ambiente ideale, che ha permesso a giocatori come lui, ma anche come Leonardo Pavoletti, di esprimersi al meglio. L'altro è Luca Pellegrini: è venuto qui come giovane promettente ma si è confermato in tutto e per tutto per quel che si diceva, in un ruolo dove non ci sono grandi protagonisti.

Da chi ripartire

IGNAZIO CADDEO, Calcio Casteddu - Il Cagliari riparte da una certezza come il tecnico Rolando Maran, il cui contratto è stato allungato al 30 giugno 2022. In campo da Leonardo Pavoletti e da Paolo Pancrazio Faragò.

SERGIO CADEDDU, CagliariNews - Leonardo Pavoletti, una conferma: è il miglior 'volante' in Europa, come gioco aereo. E poi da certezze che ha già in casa, come il 'proletario' Fabio Pisacane, Artur Ionita che ha superato i problemi fisici.

STEFANO LAI, Sardegna 1 - Mi dà tranquillità che Leonardo Pavoletti sia quello meglio pagato del Cagliari. Potrebbe essere attratto dall'Inghilterra e spero di no. Spero e credo che il Cagliari riparta da lui, non credo da Nicolò Barella che sarà venduto. Poi da Filippo Romagna in difesa, penalizzato solo dagli infortuni ma diventerà un grandissimo centrale. Come terzo dico Artur Ionita, come rendimento è stato il migliore con Pavoletti.

VALENTINA CARUSO, Sky Sport - Davanti Pavoletti, senza dubbio. Poi in mezzo Faragò, un'altra bella rivelazione di questa stagione. Temo che Barella non ci sarà il prossimo anno, invece, in mezzo. Dietro, invece, mi piacerebbe rivedere ancora Pellegrini e Cragno che credo resti a Cagliari a meno dell'offertona irrinunciabile per Giulini.