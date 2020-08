tmw I verdetti della stampa. Genoa, Nicola e Pandev i migliori. Ripartire dal capitano

vedi letture

Alla fine il Genoa può tirare un sospiro di sollievo. Dopo il successo di ieri contro il Verona la squadra di Davide Nicola ha conquistato la salvezza al termine di una stagione difficile e travagliata. Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare le firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Semplicemente eterno Goran Pandev. L’attaccante macedone ha messo in campo tutta la sua qualità e fuori dal campo tutto il suo carattere per una salvezza importantissima del Grifone. La speranza dei tifosi rossoblu, e anche degli appassionati di questo sport, è che non appena ancora gli scarpini al chiodo. Il Genoa e il calcio hanno ancora bisogno di lui.

FRANCO AVANZINI, Genoanews1893.it - Goran Pandev. Doveva essere l’ultimo anno per lui ma ha prolungato per portare la sua Nazionale, la Macedonia, agli Europei. E’ stato determinante in varie circostanze sia con i gol sia con l’esperienza all’interno dello spogliatoio.

MARCO INNOCENTI, TeleNord - Davide Nicola, anche se nella parte di campionato post-Covid non si è visto - se non a a tratti - il Genoa della prima parte di sua gestione però è una salvezza del tecnico che dopo il miracolo Crotone può mettere un’altra tacca sul calcio del fucile. In campo aggiungo promosso Goran Pandev mentre promossi con lode anche i tifosi, perché sostenere la squadra che per il secondo anno consecutivo si salva all'ultimo tuffo non è cosa facile da mandare giù

La delusione

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Cercava il riscatto dopo una stagione in chiaroscuro ma per Andrea Favilli si è trattato ancora di un anno non positivo. A onor del vero la sfortuna ci ha messo ancora lo zampino con ancora diversi guai fisici, ma l’attaccante rossoblu non è riuscito a lasciare il segno come avrebbe voluto. Fra le delusioni di quest'anno aggiungerei anche una gestione societaria non fortunata che ha portato l'ingaggio di un allenatore come Thiago Motta, che siamo sicuri può fare strada in futuro, ma forse non era pronto per quel determinato momento storico rossoblu.

FRANCO AVANZINI, Genoanews1893.it - Doveva essere l’anno della consacrazione per Andrea Favilli che però non ha brillato a dovere. L’attaccante si è isolato troppo, non ha mai segnato. Peccato perché su di lui ci sono molte attese ma il vero valore non si è ancora visto complice anche qualche infortunio di troppo.

MARCO INNOCENTI, TeleNord - La società. Come si dice sempre la responsabilità delle sconfitte ricade sulla testa dei generali, io credo che il generale in casa del Genoa abbia fallito alcune scelte come quella di affidare la squadra a Thiago Motta, allenatore che non aveva un curriculum di fondo. E le conseguenze sono state pagate a caro prezzo e potevano essere pagate a prezzo ancor più caro. In campo bocciati anche Favilli e Pinamonti, troppo fragile uno e troppo discontinuo l’altro.

La rivelazione

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Nel momento più importante è arrivato il suo zampino. Parliamo naturalmente di Fili Jagiello. Centrocampista polacco capace di ricoprire sia il ruolo di mezzala sia in quello di esterno dimostrandosi più che utile alla causa ma soprattutto ha dato la zampata decisiva contro il Lecce e ha recuperato il pallone a Bereszynski propiziando il gol di Lerager nel derby, gara mai banale specialmente a Genova.

FRANCO AVANZINI, Genoanews1893.it - Filip Jagiello. All’inizio della stagione è stato un po’ in ombra ma è salito agli onori della cronaca per un gol nello scontro diretto contro il Lecce e l'assist per Lerager in occasione del gol decisivo nel derby e questo basta ricordato sempre dai tifosi rossoblu.

MARCO INNOCENTI, TeleNord - Mi piacerebbe dire Antonio Sanabria, giocatore che nel DNA potrebbe avere le caratteristiche giuste ma deve ancora dimostrare molto. A sprazzi ha dato dei lampi importanti come i due gol di ieri che sono valsi la salvezza ma potrebbe trovare ulteriore continuità.

Da chi ripartire

ANDREA PIRAS, TuttoMercatoWeb.com - Dallo spirito genoano del proprio capitano. Deve essere Mimmo Criscito il fulcro su cui deve ruotare il Genoa della prossima stagione. Nei momenti delicati ha saputo tenere alta l’attenzione all’interno dello spogliatoio e soprattutto, dal punto di vista tecnico, è stato praticamente infallibile dal dischetto quando chiamato in causa.

FRANCO AVANZINI, Genoanews1893.it - Dalla freschezza di un giovane molto interessante e dalla voglia di nuovo, all’interno di una società che ha forse troppi calciatori ultra trentenni, che potrebbe rappresentare Rovella. E’ un prodotto della Primavera rossoblu ed è considerato fra i profili più interessanti.

MARCO INNOCENTI, TeleNord - E’ una speranza più che altro, quella di trattenere Mattia Perin. E’ vero che il portiere pontino è di proprietà della Juventus che potrebbe richiamarlo alla base ma se ci fosse la possibilità di trattenerlo sarebbe un bel colpo per il Grifone.