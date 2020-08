tmw I verdetti della stampa. Juve: De Ligt e Ronaldo top, flop Douglas Costa

vedi letture

Tempo di verdetti. Di bilanci. È finito il campionato di Serie A 2019/2020: nono scudetto consecutivo per la Juventus, davanti a Inter, Atalanta, Lazio. Immobile capocannoniere davanti a Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto qui: Tuttomercatoweb.com ha deciso di interpellare alcune firme per ogni piazza di Serie A per i verdetti stagionali. Chi è stato il migliore? Chi il peggiore? Chi la rivelazione? E da chi ripartire?

Il migliore

ALBERTO MAURO Il Messaggero - Ronaldo - Non è scontato fare la differenza a 35 anni, con 35 gol in stagione.

ANTONIO PAOLINO Radio Bianconera - Cuadrado - Dove lo metti lui sta. E lo fa bene. Il prototipo di giocatore moderno.

NICOLA GALLO TeleLombardia - Ronaldo - Trascinatore, più di 30 gol e le sue partite devono ancora arrivare.

GIOVANNI ALBANESE Tuttomercatoweb - De Ligt - Per niente scontato il suo percorso di crescita straordinario al primo anno in Serie A, per per un difensore abituato a un altro tipo di calcio. Inserimento forzato causa infortunio di Chiellini a inizio campionato, crescita costante e sicurezza dietro.

La delusione

ALBERTO MAURO Il Messaggero - Bernardeschi - All'inizio non trovava la posizione, nel finale trova la continuità ma non incide.

ANTONIO PAOLINO Radio Bianconera - Ramsey - Per non aver ancora ripagato la fiducia riposta in lui.

NICOLA GALLO TeleLombardia - Douglas Costa - Un altro anno a corrente alternata, le sue potenzialità non sembrano mai espresse appieno. Troppo discontinuo, la sua avventura alla Juve è ai titoli di coda nonostante il talento.

GIOVANNI ALBANESE Tuttomercatoweb - Douglas Costa - Esalta quando c'è, ma puntualmente si ferma nei momenti in cui sarebbe fondamentale la sua presenza. Difficile fare affidamento su di lui per via dei tanti problemi fisici.

La rivelazione

ALBERTO MAURO Il Messaggero - De Ligt - Anche se l'investimento non lasciava spazio ai dubbi. Ma si conferma un punto fermo della difesa, al primo anno.

ANTONIO PAOLINO Radio Bianconera - NESSUNO - In un'annata come questa non è stato facile mettersi in mostra.

NICOLA GALLO TeleLombardia - Bentancur - E' cresciuto tantissimo, vero jolly di centrocampo in grado di prendere addirittura il posto a Pjanic.

GIOVANNI ALBANESE Tuttomercatoweb - Muratore - Nell'ennesima stagione in cui la Juve non trova le giuste misure a centrocampo, viene sù un talentino cresciuto nel vivaio. Il suo futuro prossimo sarà all'Atalanta, ma chissà che possa essere solo un arrivederci.

Da chi ripartire

ALBERTO MAURO Il Messaggero - Dybala - E' l'uomo del futuro, raccoglierà l'eredità di Ronaldo ed è pronto al rinnovo.

ANTONIO PAOLINO Radio Bianconera - Sarri - Un passo in avanti verso il cambiamento, due passi indietro rispetto al "Sarrismo".

NICOLA GALLO TeleLombardia - De Ligt e Dybala - Straordinario. Dopo un breve apprendistato è stato il miglior difensore. Dybala ha mostrato tutto il suo straordinario talento, e ha migliorato in continuità. È pronto a prendersi la Juve.

GIOVANNI ALBANESE Tuttomercatoweb - Bentancur - Insieme a Dybala è l'uomo che convince maggiormente pensando al futuro. Da mezzala si fa preferire, ma all'occorrenza prende in mano la regia e si muove da leader.