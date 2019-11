© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fin qui un campionato di spessore grazie anche agli investimenti della proprietà e alla voglia di costruire qualcosa di importante. Rolando Maran è uno degli allenatori in rampa di lancio grazie al cammino del suo Cagliari. Possibile però che qualcuno possa bussare alla porta del tecnico in vista del prossimo anno. Lazio e Fiorentina due possibili pretendenti per l’allenatore ex Chievo. E intanto i rossoblù studiano Fabio Liverani, tecnico del Lecce che sta disputando un buon campionato. Inevitabile che a fine stagione le strade di Liverani e del Lecce si separino, al di là di come finirà la stagione. E se le sirene attorno a Maran dovessero farsi convincenti nel corso dei prossimi mesi, per il Cagliari Fabio Liverani diventerebbe più di un’idea...