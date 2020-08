tmw Il doppio ex Combin: "Juve, troppe critiche. CR7 a questo Lione può segnare in tutti i modi"

vedi letture

Intervistato in esclusiva da TMW nel giorno di Juventus-Olympique Lione, il doppio ex Nestor Combin ha parlato così della rosa bianconera e, più in particolare, di Cristiano Ronaldo: "I difensori del Lione proveranno a ostacolarlo, marcandolo stretto, ma Cristiano è un calciatore capace di vincere le partite da solo. Un campione come lui può segnare da un momento all'altro, in tutti i modi".

Come vede oggi la compagine bianconera più in generale?

"Ho ottimi ricordi della Juve, sia come squadra che come società. Era già una corazzata ai miei tempi, ma oggi lo è ancora di più e la sua fame di vittorie non si può essere certo estinta dopo l'ennesimo Scudetto. Ci sono troppe critiche intorno al gioco dei bianconeri, è vincere ciò che conta davvero. E per la Juventus parlano sempre i risultati".