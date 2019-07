TMW - Il Leeds offre 15 milioni per Petagna. La SPAL ne chiede 25

Fonte: Tancredi Palmeri

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Idea di mercato per il Leeds, alla ricerca di un centravanti di peso per la nuova stagione. In questo senso - secondo quanto raccolto da TMW - il club inglese ha offerto 15 milioni alla SPAL per Andrea Petagna. Una cifra ancora distante, però, dalla richiesta della società ferrarese che per il giocatore (riscattato ad inizio luglio dall'Atalanta) chiede 25 milioni di euro.