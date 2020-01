Fonte: da Milano, Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli fa sul serio per Matteo Politano dell'Inter. Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli è a Milano per cercare di definire l'arrivo dell'esterno dai nerazzurri battendo la concorrenza della Roma. Previsti incontri in giornata per Giuntoli, la proposta dei partenopei è quella del prestito oneroso a 2 milioni con obbligo di riscatto a 18. Non c’è ancora l'accordo con il giocatore.