tmw Il Parma vicino a imprenditori del Qatar: è Hisham Al Mana a investire nei ducali

vedi letture

Sarà Hisham Al Mana il nuovo proprietario del Parma. La trattativa per il passaggio di proprietà, anticipata questa mattina da Tuttomercatoweb.com , è ai dettagli e nei prossimi giorni è attesa l'accelerata decisiva che sarà poi definita a fine campionato. Oggi, su queste colonne, anche le cifre della trattativa: 65 milioni complessivi .

Al Mana Group Dal 1951 il Gruppo S. H. Al Mana è guidato da uno spirito imprenditoriale che lo ha visto crescere e svilupparsi in una delle aziende familiari di maggior successo che incarna lo spirito del nuovo risorgente Qatar. Al Mana oggi vanta più di 55 filiali aziendali con operazioni in otto paesi in tutta la regione, impiegando 5000 persone. La società ha interessi significativi in ​​settori di crescita chiave tra cui distribuzione automobilistica, immobiliare, vendita al dettaglio di lusso, ospitalità, media e intrattenimento. Il nome Al Mana è sinonimo di lusso in Qatar; mantiene partnership esclusive con alcuni dei marchi più rispettati al mondo, tra cui Hermes, Giorgio Armani, Harvey Nichols, Balenciaga e Saks Fifth Avenue.