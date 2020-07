tmw Parma, accordo per la cessione al gruppo qatariota: 65 milioni la valutazione complessiva

Ulteriori dettagli circa l'imminente cambio di proprietà in casa Parma, pronto a diventare l'ennesimo club italiano di Serie A con proprietario straniero, stavolta proveniente dal Qatar. Come già rivelato in esclusiva stamane, l'accordo per il passaggio delle quote azionarie del club verrà perfezionato entro dieci giorni, intanto filtrano ulteriori dettagli sull'accordo economico che sta per essere ultimato tra "Nuovo Inizio", cordata di imprenditori parmigiani che gestisce il 90% delle quote azionarie del club e un gruppo privato specializzato nella gestione di alberghi in Oriente e non solo.

65 MILIONI DI VALUTAZIONE COMPLESSIVA - Secondo quanto da noi raccolto il gruppo qatariota pagherà 65 milioni di euro per la totalità delle quote, che diventeranno di esclusiva proprietà del compratore solo tra cinque anni. Come già fatto, previdentemente, con il cinese Lizhang, l'attuale proprietà del Parma ha infatti previsto un sistema di clausole che possa garantire per un lustro la presenza in società, con una quota di minoranza, dei sette imprenditori che hanno riportato il club ducale in Serie A.