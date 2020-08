tmw Il Rennes cerca un difensore per la Champions: caldo il nome di Colley della Samp

Il Southampton, il Celtic e adesso irrompe il Rennes. Non mancano le sirene e livello internazionale per Omar Colley, difensore gambiano che potrebbe lasciare la Sampdoria davanti a una maxi offerta quest'estate. L'asta internazionale è aperta e il Rennes che si è qualificato in Champions League cerca un difensore con le sue caratteristiche. La pista che porta a Daniele Rugani, anche per questione di costi, sembra essersi raffreddata. E quel che arriva dalla Francia è che Colley sia uno dei nomi più caldi sulla lista del club transalpino.