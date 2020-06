tmw In Spagna ecco l'applauso virtuale. Pres. Liga: "Omaggiamo eroi Covid e avviciniamo tifosi"

In Spagna è finalmente iniziato il count-down per la ripresa de LaLiga. Il prossimo 11 giugno, infatti, il derby di Siviglia sancirà ufficialmente la ripartenza della stagione 2019-2020, ovviamente a porte chiuse e con un rigoroso protocollo sanitario da rispettare.

Va letta proprio con l'obiettivo di cercare di mantenere una certa vicinanza tra le squadre in campo e i tifosi a casa la nuova iniziativa de LaLiga, "Aplauso Infinito", un omaggio agli eroi che in questi mesi hanno combattuto il Coronavirus in prima linea e non solo. Al minuto 20 di ogni partita, i tifosi di ogni club de LaLiga Santander (Primera División) e LaLiga SmartBank (Segunda División) saranno così in qualche modo presenti tra le mura dello stadio. Con un applauso virtuale, appunto, che risuonerà nello stesso momento su tutti i campi del Paese. "I tifosi completano il calcio dagli spalti e ora che non possono essere presenti allo stadio per motivi di forza maggiore, abbiamo creato questa iniziativa per renderli il più possibile partecipi della ripresa della stagione e perché possano mandare il loro sostegno agli eroi del COVID-19. Vogliamo anche che si sentano vicini alle loro rispettive squadre del cuore, nonostante per ora non possano tornare a tifarle allo stadio. In questo modo, poi, anche i calciatori percepiranno il diretto supporto della propria tifoseria", è stato il commento ufficiale del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Come sarà possibile registrare l'applauso? Semplice, è stato appositamente creato il sito web aplausoinfinito.es, una piattaforma all'interno della quale i tifosi di tutto il mondo potranno condividere il loro applauso per il club e per tutti coloro che hanno lottato contro il Coronavirus. Una volta raccolti gli audio-messaggi, LaLiga creerà un file unico che sarà riprodotto simultaneamente in tutti gli stadi di Spagna esattamente al 20' di gioco. Un gesto per ricordare e omaggiare le tantissime vittime di questa pandemia, così come i medici e gli operatori sanitari, ma anche per mandare un caloroso applauso a distanza ai propri beniamini.