TMW - Infantino: "Juve fortissima. L'Inter non ha ancora colmato il gap"

Fonte: Dal nostro inviato Lorenzo Marucci

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato al Festival dello Sport a Trento facendo anche riferimento all'Inter e alla Serie A: "Colmato il gap con la Juventus? No, perché domenica ha vinto la Juve (ride ndr). Il campionato pero è ancora lungo, so che sono frasi fatte ma è così. I conti si fanno alla fine comunque. La Juve è fortissima, ma non da oggi, da anni. Hanno lavorato bene".

Le dispiacerebbe vedere la demolizione di San Siro?

"Bisogna analizzare bene la questione: da nostalgico sì, ma dall'altra parte pensiamo a Wembley: era storico ma è stato ricostruito. Messa da parte la nostalgia e i ricordi Milano, con due squadre molto importanti, meriti uno stadio tra i più belli d'Europa".

