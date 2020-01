© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcos Acuña alternativa a Marcos Alonso. L'Inter è alla ricerca di un laterale sinistro per la seconda parte di stagione e ha nell'ex Fiorentina attualmente al Chelsea il suo primo obiettivo. La società nerazzurra ha già un accordo di massima per il calciatore classe '90, ma in questo momento la trattativa è bloccata perché la richiesta dei blues è 35 milioni di euro.

Alternativa Acuña - Ecco perché la società nerazzurra in quel ruolo sta trattando anche altri giocatori. Uno di questo è Matteo Darmian, attualmente al Parma. Un altro, è il laterale dello Sporting Club Marcos Acuña per il quale è già stata presentata un'offerta (rifiutata dai lusitani) da 11 milioni di euro.

Lo Sporting per cedere il giocatore ne chiede 20, l'Inter sta valutando il rilancio e la prossima settimana avrà un nuovo incontro con l'entourage di Acuna per fare il punto su questa trattativa.