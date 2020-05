tmw Inter, aumenta l'intensità e crescono gli automatismi. Ultimi test negativi

Facce sorridenti e concentrate ad Appiano Gentile. Antonio Conte non si perde nelle attese, ci si allena per riportare le condizioni psico-fisiche dei suoi uomini al top-level. Obiettivo unico. Le date certe ancora non le sappiamo (domani la fumata bianca sul restart di metà giugno) e perciò la preoccupazione maggiore è e deve essere quello di accrescere attenzione, resistenza e intensità, fondamentale anche per riprendere quei meccanismi automatici nel corso della partitella finale. Ieri i risultati dell'ultimo giro di test ha dato ancora totale negatività per ciò che concerne il Gruppo Squadra. Avanti così allora alla Pinetina: i nerazzurri potrebbero essere tra i primi a tornare in campo, qualora venisse confermato il desiderio di giocare in primis le gare rinviate prima dello stop. Inter-Sampdoria è una di queste.