Fonte: Alessandro Rimi

L'agente Davide Lippi, dopo l'incontro avvenuto nel pomeriggio col suo assistito Matteo Politano, ha incontrato il DS del Napoli Cristiano Giuntoli per portare avanti l'operazione legata all'attaccante di proprietà dell'Inter. L'offerta ufficialmente formalizzata dal club partenopeo è di un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 18 più ulteriori 2 di bonus e nel faccia a faccia l'agente ha comunicato l'apertura del giocatore al Napoli, anche perché non esistono più le condizioni perché possa andare alla Roma (Beppe Marotta ha voluto che saltasse lo scambio con Spinazzola).

Si riparla di Llorente-Inter - Intanto l'Inter ha riproposto all'offerta azzurra tirando in ballo lo scambio con Fernando Llorente, attaccante che Conte gradirebbe e il cui arrivo chiuderebbe la porta a Olivier Giroud. Il Napoli in ogni caso resta in pole per Politano. Le parti si riaggiorneranno domattina, ma c'è grande fiducia per il trasferimento di Politano alla corte di Gattuso.