Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Terminato anche l'ultimo step, l'idoneità sportiva: per Cristiano Biraghi è il momento della firma sul contratto che lo legherà al suo "nuovo" club. Dopo una lunga rincorsa, il laterale di proprietà della Fiorentina tornerà a Milano in prestito con diritto di riscatto a 12,5 milioni di euro. Di seguito il video del nostro inviato al seguito del terzino viola, che si appresta a tornare in nerazzurro: