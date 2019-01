Fonte: Marco Conterio

© foto di Giacomo Iacobellis

Previsti nuovi contatti oggi per Gabriel Brazao, portiere classe 2000 che è ritenuto una giovane promessa del calcio brasiliano: l'operazione dovrebbe andare in porto in sinergia tra Chievo e Inter. Tra oggi e domani le parti cercheranno di sbloccare la trattativa