TMW - Inter, è gelo con Skriniar sul rinnovo: la forbice è ampia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter rischia di perdere Milan Skriniar a giugno. Oppure sacrificarlo sull'altare del fair play finanziario, ben sapendo che potrebbe essere una mossa intelligente per chiudere tutti i conti pendenti con la UEFA, per poi piazzare un paio di colpi (Joachim Andersen in primis, forse anche Godin) per rinforzare la difesa.

FORBICE AMPIA - Le ottime prestazioni di Skriniar fanno sì che le richieste siano alte. Lo slovacco vuole quattro milioni a stagione, un ingaggio da top che probabilmente si è guadagnato negli scorsi mesi. Invece Giuseppe Marotta, nuovo amministratore delegato dell'Inter, è fermo a uno step inferiore, sui 2,5 milioni, miglioramento non esagerato rispetto agli 1,7 attuali.

PSG E UNITED - A puntarlo ci sono svariati club, ma alcuni hanno già chiesto informazioni per poterlo acquistare. La base d'asta è 70 milioni di euro (anche se un anno fa Mourinho li aveva già offerti), con trend positivo e possibilità che si scateni un'asta, per una rivoluzione difensiva.