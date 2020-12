tmw Inter e Roma, sul tavolo dei club c'è il portiere turco Cakir del Trabzonspor

Proposto alle due big italiane il numero uno del club classe '96 e nazionale turco

Ugurcan Cakir in Italia? Il nome del portiere turco del Trabzonspor, nazionale turco classe 1996, è sul tavolo di due big della massima serie italiana. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il portiere di Antalya, da tutta la carriera a Trebisonda dove ha un contratto fino al 2024 con opzione per il club, seguito in Italia dalla Playmaker Soccer Agency, è stato proposto a Roma e Inter. 14 presenze in Super League, 18 gol subiti, è stato protagonista anche dell'ultima stagione dove il Trabzon ha vinto la Coppa turca.