TMW - Inter, entourage Moses in sede: si aspetta il giocatore per la firma

Fonte: Alessandro Rimi

Sta per arrivare nella sede dell'Inter, Victor Moses. In attesa del giocatore - che andrà ad ampliare la rosa di Antonio Conte - è già arrivato l'entourage al completo, con a capo Neil Fewings. Si aspetta adesso lo stesso Moses per la firma sul contratto. Di seguito le immagini di TMW con l'arrivo degli agenti del giocatore: