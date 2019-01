TMW - Inter, Gabigol è bloccato. A inizio settimana summit con Spalletti

© foto di Insidefoto/Image Sport

Il futuro di Gabriel Barbosa rischia di diventare un rebus. Fenomeno in Brasile, con diciotto gol segnati nella sua esperienza al Santos, per ora flop in Europa, dove tra Inter e Benfica non ha dato dimostrazione del suo talento, anche per una questione caratteriale. La crescita in campo può aiutare anche i nerazzurri, perché a inizio settimana è in programma un summit tra Gabigol e il tecnico Luciano Spalletti per valutare un eventuale (pur difficile) reintegro in prima squadra.

MANCANO LE ALTERNATIVE - L'Inter chiede circa 20 milioni di euro, anche per realizzare una buona plusvalenza sul mercato, così da migliorare il bilancio da presentare alla UEFA. Mancherà comunque un'altra cessione importante, ma Gabigol sarebbe un'aggiunta preziosa. Il problema è che difficilmente gli sarà concesso il permesso di lavoro - non ha presenze con la Nazionale brasiliana - nonostante il West Ham e il Fulham siano sulle sue tracce da tempo. Le esperienze in Italia e Portogallo potrebbero bloccarlo definitivamente, mentre in Brasile non vuole tornare, nonostante il pressing del Flamengo.