Fonte: dall'inviato Marco Conterio

L'asse caldo fra Inter e Genoa, dopo la definizione delle operazioni Radu, Pinamonti, Salcedo e Rizzo, potrebbe proseguire anche nelle prossime settimane. Come anticipato questa mattina gli uomini mercato nerazzurri Beppe Marotta e Piero Ausilio non sono partiti con la squadra per la tournée asiatica, restando a Milano per portare avanti le questioni di mercato.

Nuovo incontro col Genoa - Secondo quanto raccolto da TMW proprio in questi minuti sta andando in scena un nuovo summit all'interno della sede nerazzurra fra la coppia Ausilio-Marotta e l'uomo mercato del Grifone Stefano Capozucca. Possibile quindi che all'orizzonte ci sia una nuova trattativa in ponte fra le due società.