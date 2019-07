Fonte: dal nostro inviato, Marco Conterio

L'Inter è pronta a partire per la tournée in Asia e da pochi minuti la squadra di Antonio Conte è arrivata all'aeroporto di Malpensa dove decollerà a breve per raggiungere Singapore. Presenti anche Radja Nainggolan e Nicolò Barella, come testimoniato dalle voto e dal video di Tuttomercatoweb.com. Partito con la squadra anche l'ex portiere nerazzurro Julio Cesar.