TMW - Inter, incontro interlocutorio con l'entourage di Lazaro: le ultime

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Terminato dopo un'ora e mezzo l'incontro tra l'Inter e Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro: ribadita la voglia di rimanere a Milano, dove si trova molto bene, ma anche di giocare di più, che dalla società però non può essere promessa. Non è bastato un incontro di un'ora e mezza, le parti si riaggiorneranno, non prima di un'ulteriore riflessione del giocatore, tra stasera e domani. Non mancano le proposte, anche dall'Italia. La decisione dunque spetta all'ala austriaca.