tmw Inter-Lautaro 2025, rinnovo più vicino: si studia una super clausola anti Juve

vedi letture

Lautaro Martinez e l’Inter, futuro ancora insieme. Dopo la chiusura del mercato nuovi contatti per il rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio. Parti più vicine. E sul contratto ci sarà una clausola particolare. Una clausola anti Juve da circa 170 milioni di euro. Un modo per allontanare i bianconeri che potrebbero pensare a Lautaro in caso di uscita di Cristiano Ronaldo o Dybala il prossimo anno. E così l’Inter ha deciso di prendere le precauzioni del caso. Quella anti Juve non sarà l’unica clausola. Allo studio vi sono anche clausole per le altre big europee. Lavori in corso. L’Inter programma il rinnovo di Lautaro Martínez, cercando di allontanare la Juve prima di un eventuale assalto...