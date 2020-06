tmw Inter, Lautaro e il Barça: dalla chiamata di Messi all’attesa. No ad altro caso Icardi

Una telefonata di Lionel Messi con una proposta indecente. “Lautaro, vuoi venire al Barça?”. E chi non vorrebbe. Oggi l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez, è al centro del mercato. Obiettivo del Barcellona. Ma ancora nessun accordo. E da Lautaro nessuna volontà di forzare la mano. L’argentino attende le mosse di Inter e Barcellona. Il giocatore non vuole andare via a tutti i costi da Milano e non ha alcuna intenzione di far nascere un caso alla Icardi. Se il Barça pagasse la clausola da 111 milioni di euro il trasferimento diventerebbe una naturale conseguenza. Ma non si è ancora entrati nel vivo di una trattativa tra i blaugrana e Lautaro Martinez che aspetta le evoluzioni di un eventuale contatto tra società prima di parlare di un eventuale contratto e di cifre. Oggi l’ingaggio del calciatore con l’Inter è inferiore ai 2 milioni di euro, da qualche tempo si parla di rinnovo di contratto con i nerazzurri. E lo scenario di un prolungamento con sostanziale adeguamento dell’ingaggio, tra qualche settimana, se i contatti tra Inter e Barça non dovessero essere proficui per il trasferimento, potrebbe diventare realtà. Se il Barcellona pagasse la clausola, Lautaro Martinez andrebbe via dall’Inter. Altrimenti sarà rinnovo, per continuare insieme...