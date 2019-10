Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di www.imagephotoagency.it

In zona mista, al termine di Sassuolo-Inter 3-4, è intervenuto ai microfoni di TMW l’attaccante nerazzurro Lautaro Martinez: “Sono molto contento per la mia prestazione individuale, anche se la cosa più importante è il successo della squadra. Dobbiamo continuare a lavorare e allenarci. Io in forma? Sto lavorando bene e mi sento bene. Mi alleno al meglio ogni giorno per poter aiutare l’Inter”.

Sulla questione rigorista: “Col Cagliari ha segnato Lukaku, poi è toccato a me. La cosa importante è segnare, non chi calcia i rigori".

Sulla partita: “Penso sia stato un problema di testa, eravamo avanti 4-1 e stavamo dominando, poi il Sassuolo è tornato in partita e non doveva succedere. Abbiamo perso l'ordine, dobbiamo lavorare perché ciò non accada più".

Sul rapporto con Lukaku: “Al di là del gol ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno. La cosa più importante, però, è essere tornati a vincere”.