tmw Inter, Nainggolan tornerà e valuterà. Discorsi prematuri, stipendio da 4,5 milioni

vedi letture

Sono già tante le voci che riguardano Radja Nainggolan, centrocampista dell'Inter ma attualmente in prestito al Cagliari. Nella giornata di oggi si è parlato di Atalanta, dopo i rumors che lo vorrebbero di ritorno alla Roma. Come abbiamo potuto appurare, Nainggolan in questo momento non ha ancora ricevuto offerte né interessamenti, anche perché manca ancora un terzo di campionato e la situazione non è definita. C'è però una certezza, quella che alla fine della stagione tornerà all'Inter.

UNA CHANCE? E sarebbe anche la soluzione più interessante per il belga, perché rimanere in nerazzurro vorrebbe dire lavorare con Antonio Conte - che l'anno scorso ha preferito non avere problemi nello spogliatoio, cedendo tutti i soggetti a rischio da Perisic a Icardi - e dare quel supporto per gol e assist che è raro trovare in un elemento molto fisico come Nainggolan. Quindi si tratta di capire cosa vuol fare l'Inter, che per ora non si è espressa ma potrebbe anche inserirlo in un eventuale scambio.

SCENARI IN DIVENIRE - Come per le figurine, ci potrebbero essere interessamenti e plusvalenze, il problema è ovviamente lo stipendio. Perché i 4,5 milioni di euro percepiti a Milano sono davvero tanti per le casse di quasi tutte le società. Lazio e Juventus sono da escludere, il Milan solo per una questione di opportunità - ma tendenziamente sarà difficile - la Roma vuole mettere un salary cap intorno ai 3 milioni. Una regola interna non scritta, come fa l'Atalanta, che dà 2 milioni di euro al Papu Gomez, più i premi. L'unico scenario plausibile (e possibile) è che l'Atalanta ceda un giocatore all'Inter - Gosens? Castagne? - e che nello scambio possa rientrarci Nainggolan, con una parte sostanziosa - più del 50% - pagata dalla tasca di Suning. Poi sarebbe da convincere il giocatore, ma al momento è fantamercato. Le strade poi sono infinite, ma la sensazione è che prima di agosto difficilmente la situazione di Nainggolan sarà chiara.