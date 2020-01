Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma spinge per avere Ionut Radu in prestito. È la priorità dei ducali per caratteristiche e motivazioni. L'incontro appena terminato con l'Inter non è bastato per sbloccare l'operazione (l'Inter indecisa): restano perciò aperte le piste Olsen e Viviano. Il club gialloblù, in questo senso, ha fretta: o l'Inter accetta di lasciar andare temporaneamente il portiere rumeno, o si andrà con decisione su un altro profilo da integrare in vista della sfida contro il Cagliari.