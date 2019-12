L'Inter conitnua a puntare Dejan Kulusevski, svedese di proprietà dell'Atalanta e attualmente in prestito al Parma. Nonostante i ducali non vogliano cederlo durante il mercato invernale, i nerazzurri stanno pensando a un'eventuale contropartita (ma non solo) per liberarei Kulusevski. Uno dei nomi è quello di Musa Barrow, attaccante seguito da praticamente tutte i club di medio classifica.

KULUSEVSKI ORA - Suning ha già, e più volte, avallato l'acquisto di Kulusevski, perché al di là dei soldi spesi non sarebbe un problema rientrare nell'investimento da 35 milioni di euro più bonus. Lo United si è fermato a 30, mentre l'Atalanta contina a volerlo cedere il prima possibile per poi puntare altri profili, come quello di Dani Olmo. Insomma, la situazione ingarbugliata, ma l'idea è quella oramai di cedere lo svedese che, con Gasperini, troverebbe poco spazio.