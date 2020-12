tmw Inter, per Bakayoko alla Stella Rossa ci siamo: chiesta una percentuale sulla rivendita

Tornato in estate all'Inter dopo due stagioni in prestito al San Gallo, in Svizzera, il 22enne esterno offensivo dell'Inter Axel Bakayoko potrebbe essere il primo colpo di gennaio della Stella Rossa di Belgrado, squadra che affronterà i cugini del Milan nei 16esimi di finale di Europa League. Stando a quanto da noi raccolto, la trattativa è già ben impostata, ma per il sì definitivo i nerazzurri avrebbero chiesto di inserire nell'accordo anche il 20% di una ipotetica futura cessione.