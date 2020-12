L'Inter può rinforzare i prossimi avversari del Milan: si tratta Bakayoko con la Stella Rossa

Tornato in estate all'Inter dopo due stagioni in prestito al San Gallo, in Svizzera, il 22enne esterno offensivo dell'Inter Axel Bakayoko dovrebbe lasciare il club nerazzurro nella prossima finestra di calciomercato dopo non esserci riuscito a settembre. Trattativa in corso, riporta 'Sky', con la Stella Rossa di Belgrado, squadra che affronterà i cugini del Milan nei 16esimi di finale di Europa League.