TMW - Inter, Perisic spinge per andare via. Le cifre dell'accordo Arsenal

Ivan Perisic continua a chiedere di essere lasciato libero, l'Inter invece sta cercando di rintuzzare il caso per cercare di trovare un accordo soddisfacente con l'Arsenal. Mettere i panni in piazza ha avuto questo doppio significato: il primo è quello di evitare un eventuale disaccordo con i tifosi se per caso non andasse via, poi costringere i Gunners ad agire con rapidità.

I TEMPI STRINGONO - Il problema è che per ora i londinesi vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, opzione che è quasi del tutto scartata. C'è una possibilità, infatti, che la formula possa andare bene anche all'Inter: se dovesse essere inserito un obbligo, magari a quota 10 presenze, allora i nerazzurri potrebbero scegliere di accettare. Complicato inserire Mesut Ozil, soprattutto per una questione di ingaggio: percepisce 10 milioni di euro annui contro i 3,8 di Perisic.

LE CIFRE DELL'ACCORDO - Così il croato ha già un'intesa con l'Arsenal: 3 milioni di euro da qui alla fine della stagione, triennale da 6 milioni di euro più bonus se dovesse essere riscattato. Le garanzie andrebbero, così, in doppio senso: sia nei confronti del giocatore, oramai alla fine della sua esperienza in nerazzurro, sia in quelli del club meneghino.