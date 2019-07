TMW - Inter, prima parte di visite concluse per Barella: ora è al CONI

Fonte: Dall'inviato, Alessandro Rimi

Prima parte di visite mediche conclusa per Nicolò Barella. Il centrocampista, in arrivo all'Inter dal Cagliari, ha superato la prima parte delle visite mediche all'Humanitas di Rozzano ed è arrivato pochi minuti fa al CONI per l'idoneità sportiva, ultimo passaggio formale prima di siglare il contratto che lo legherà ai nerazzurri.