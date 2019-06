TMW - Inter, Sala: "Sassuolo squadra giovane, la scelta giusta per me"

Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

Marco Sala, pronto a diventare un nuovo giocatore del Sassuolo, parla così ai microfoni di TMW all'uscita della Sede dell'Inter, dove si è conclusa l'operazione che lo porterà ad essere un rinforzo per la squadra di De Zerbi:

Che sensazioni hai?

"Positive, è stata una bella giornata per me".

Sei un giocatore di Serie A adesso: un salto importante.

"Da quando ho iniziato a giocare a calcio è la giornata più importante della mia giovane carriera".

Quando ti hanno detto 'puoi andare a Sassuolo': cosa hai pensato?

"E' stata una notizia bellissima che non mi aspettavo perché la cosa è nata nelle ultime ore".

Quando lo hai saputo?

"Poco tempo fa perché le cose si sono realizzate in poco tempo, non ho ancora realizzato"

Cosa ti ha convinto ad accettare il Sassuolo?

"E' una piazza piena di giovani che hanno fatto bene e per un ragazzo di 20 anni può essere la scelta giusta".

A chi ti ispiri?

"Non ho modelli precisi, penso di prendere un po' di tutto da tutti"

Obiettivi?

"Voglio crescere il più possibile".

Tornerai un giorno all'Inter?

"Non lo so, ho appena firmato per il Sassuolo, mi godo il presente".

Già fissate le visite mediche?

"Non lo so, non ancora".

Al Sassuolo con Gravillon?

"Sarà bello rivederlo, abbiamo fatto bene in Primavera insieme".