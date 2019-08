TMW - Inter, Salcedo arrivato in sede: è vicinissimo all'Hellas Verona

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive per Eddie Salcedo, giovane attaccante classe 2001 di proprietà dell'Inter. Il giocatore, infatti, è arrivato da pochi minuti nella sede nerazzurra (con l'agente Riso), in Viale della Liberazione, per discutere degli ultimi dettagli del suo passaggio all'Hellas Verona, club al quale è destinato con la formula del prestito. Guarda le immagini di TMW: