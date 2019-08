TMW - Inter, scacco Dybala. Marotta potrebbe rilanciare per Lukaku

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'indecisione di Dybala, appena atterrato a Torino di rientro dalle vacanze, lascia ancora tutto in sospeso in merito al suo futuro e non solo. Potrebbe essere una giornata decisiva: per la Juventus Paulo è la chiave per arrivare a Romelu Lukaku (bianconeri e United hanno già trovato un accordo di massima). Attenzione però all'Inter, con Marotta che - come da lui stesso riferito scorso lunedì - continua a monitorare la situazione legata al bomber belga del Manchester. I nerazzurri non hanno mai alzato bandiera bianca, anzi, dopo aver avviato i contatti con il PSG per riportare in Italia Edinson Cavani (pronto ad ascoltare un'eventuale proposta seria), in attesa di trovare la quadra definitiva con la Roma per Edin Dzeko, potrebbero anche decidere di tornare presto a duellare con la Juventus.