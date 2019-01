TMW - Inter, se parte Perisic può arrivare subito De Paul

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continua il pressing dell'Inter per Rodrigo De Paul. Come raccolto da TMW se dovesse andare in porto la cessione di Ivan Perisic, l'argentino dell'Udinese potrebbe approdare all'Inter entro la fine del mercato di riparazione. Un affare complicato, più facile trovare l'intesa per l'estate. Occhio all'inserimento del Napoli, che vorrebbe provare il sorpasso in vista della prossima stagione.