TMW - Inter, Spalletti su Perisic: "Non ho bacchettato Marotta"

Fonte: Dagli inviati a Milano, Raimondo De Magistris e Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter saluta la Coppa Italia, dopo aver perso in Coppa Italia ai rigori contro la Lazio ai quarti di finale. Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti, presente in mixed zone, ha così commentato il risultato emerso a San Siro. Queste le parole dell'allenatore al microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport: "Un giudizio sulla prestazione della squadra? Secondo me è stata una buona prestazione. In generale è stata una prova importante, visto il valore della partita. All'inizio siamo stati un po' frenati, subendo lo sviluppo e la costruzione del gioco perché la Lazio ci lasciava un po' di campo. Ci siamo lasciati prendere dalla frenesia e abbiamo sbagliato qualche palla di troppo come ci succede ogni tanto".

Quanto brucia aver perso dopo aver acciuffato il pari in quel modo? "Chiaro che spiace molto. Però, poi, quando c'è un dettaglio così leggero che ti dà il risultato e quello che ti va male diventa fondamentale, va fatta l'analisi della partita. Quella della prestazione, avete detto che a Torino non siamo stati l'Inter, stasera sì. Poi c'è quel particolare che ti fa star male fino a quando non torni alla vittoria. Funziona così nel calcio, se vinci quella dopo riesci a rialzarti. La posta in palio era altissima in questa competizione, anche perché in palio c'era la semifinale con un derby sullo sfondo. Vincere crea sensazioni forti e stimolanti per i calciatori ma anche per il nostro club".

Ha parlato di Perisic, adesso come si recupera il calciatore? "Non bisogna far casino su casino. Io ho detto che il fatto che sia uscito, questo non significa bacchettare Marotta. Ho detto che ci sono cose che si possono gestire, era già uscito prima che ne parlasse lui. Lo aveva detto anche il procuratore, il calciatore stesso. Queste cose - ha proseguito - creano l'alone nello sportivo. Nell'ultima partita ero poco soddisfatto per la mancanza di cuore. Stasera, invece, hanno messo cuore, forza, spirito e darò loro una mano dicendo che si va avanti".

Tornando alla partita, è giusto il verdetto del campo? "La partita è stata in equilibrio, loro meglio nel primo tempo e noi nel secondo. Handanovic ha compiuto un paio di grandi interventi, ma noi abbiamo avuto occasioni importantissime con Candreva e Lautaro. C'è stato equilibrio. Poi decide l'ultimo rigore, dispiace ma si fanno i complimenti alla Lazio".

Qual è l'obiettivo dopo aver perso la Coppa Italia? "Lo inventi te l’obiettivo per creare attenzione, per fare lo stesso gioco di creare attenzione. Lo dici te per quelli come te, l’obiettivo è andare avanti e fare buone partite, non è vinco questo o quell’altro. Chiaro che se fai delle buone partite puoi anche riuscirci. Ma è creare quella tensione attorno alla squadra, il pubblico poi ci fischia perché crei quella tensione. Se prima della partita racconti che ci sono 12 calciatori che andranno via è una scorrettezza, perché non è così. Poi il problema è di chi non te lo dice, io te lo dico: è una scorrettezza perché è un martellamento nella testa dei calciatori che non sono buoni. E non si fa il giorno prima della partita. Poi sono il primo che se non fa risultato ne paga le conseguenze. Ma difendiamo l’Inter”.