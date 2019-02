TMW - Inter, lo sfogo di Spalletti: "Scorretto creare tensione attorno alla squadra"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Alessandro Rimi

© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Serata complicata per Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter eliminata ai rigori dalla Lazio in Coppa Italia. Nel post partita, in zona mista, il tecnico si è anche lasciato andare a uno sfogo nei confronti della stampa, in relazione alle tante voci su possibili addii in casa nerazzurra.

Spalletti ha così risposto a una domanda sul fallimento di un obiettivo stagionale quale appunto la coppa nazionale: “Te lo inventi te l’obiettivo per creare attenzione, per fare lo stesso gioco di creare attenzione. Lo dici te per quelli come te, l’obiettivo è andare avanti e fare buone partite, non è vinco questo o quell’altro. Chiaro che se fai delle buone partite puoi anche riuscirci. Ma è creare quella tensione attorno alla squadra, il pubblico poi ci fischia perché crei quella tensione. Se prima della partita racconti che ci sono 12 calciatori che andranno via è una scorrettezza, perché non è così. Poi il problema è di chi non te lo dice, io te lo dico: è una scorrettezza perché è un martellamento nella testa dei calciatori che non sono buoni. E non si fa il giorno prima della partita. Poi sono il primo che se non fa risultato ne paga le conseguenze. Ma difendiamo l’Inter”.