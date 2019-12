TMW - Inter, Srkiniar: "Per quanto creato, oggi abbiamo perso due punti"

Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Milan Skriniar, difensore dell'Inter, ha analizzato lo 0-0 contro la Roma in zona mista: "Abbiamo creato tante occasioni e stasera abbiamo perso due punti. La Roma è una squadra che crea tanto, ma per quello che abbiamo prodotto potevamo vincere. Siamo andati al massimo come squadra fino all'ultimo, c'è stata anche un po' di sfortuna in zona gol. Abbiamo tanti giocatori infortunati, ma chi li ha sostituiti ha fatto bene. Dando sempre il massimo".