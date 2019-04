TMW - Inter, stasera Ausilio a Londra per seguire Tottenham-Man City

Fonte: Niccolò Ceccarini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, secondo le ultimissime raccolte da TMW, sarà questa sera a Londra per seguire dal vivo Tottenham-Manchester City. Un modo buono per gettare l'occhio su qualche obiettivo di mercato, ma pure per sbirciare il nuovo impianto casa degli Spurs. Domani, poi, possibile blitz a Manchester per United-Barcellona.