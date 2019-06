TMW - Inter, summit per discutere di Agoume, Gravillon e Karamoh: il punto

Fonte: Da Casa Inter, Alessandro Rimi

I procuratori Oscar Damiani e Crescenzo Cecere hanno trascorso questa mattina circa un'ora in sede Inter per discutere del futuro di tre calciatori. Per Lucien Adong Agoume, francese classe 2002, ancora non ci siamo: l'offerta del club nerazzurro è di 6.5 milioni di euro, il club francese ne chiede sette e servirà ancora qualche giorno per chiudere l'accordo.

Per il difensore Andrew Gravillon tutti i discorsi sono ancora aperti: l'Inter non l'ha voluto inserire nell'operazione Sensi col Sassuolo ed è disposta a cedere il calciatore solo in prestito: c'è la società neroverde, ma occhio anche a Genoa e Parma. Proprio il club emiliano è interessato all'acquisizione a titolo temporaneo di un altro calciatore di proprietà del club nerazzurro rappresentato da Damani e Cecere: Yann Karamoh, ala classe '98 reduce dal prestito al Bordeaux.