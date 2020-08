tmw Inter, traballa fortemente la posizione di Ausilio. In rialzo le quotazioni per l'addio

La posizione di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter di Steven Zhang, è sempre più critica. Perché le ultime indiscrezioni che arrivano da ambienti molto vicini alla società parlano di una sedia che traballa, tanto che le quotazioni per un addio - un anno prima della scadenza - sono in netto rialzo. Nelle prossime ore potrebbe anche verificarsi la decisione clamorosa, probabilmente in concomitanza con il colloquio, di domani, fra il presidente nerazzurro e il tecnico Antonio Conte.

TRATTATIVE IN STAND BY - Anche i vari profili seguiti da Ausilio, come Emerson Palmieri, sono quindi bloccati a data da destinarsi. E per il futuro? Non è da escludere una promozione per Dario Baccin, sulle orme di quanto fatto con la Roma con Morgan De Sanctis. Oppure Petrachi, ex direttore sportivo proprio della Roma.