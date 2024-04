Inter, Ausilio: "Cessioni? Ma chi vai a cedere in una squadra così. Bento? Valutazioni su Audero"

Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato intervistato da Sky Sport a margine della festa Scudetto nerazzurra in Piazza Duomo a Milano: "Sono all'Inter da tantissimi anni e non ho mai visto qualcosa del genere. Cessioni? Non vorremmo fare danni, abbiamo fatto due finali europee e vinto uno scudetto bellissimo. Oggi la responsabilità dei dirigenti è non toccare l'equilibrio di una squadra che funziona benissimo. Due giocatori che alzeranno ulteriormente il livello, ora è lecito prendersi momento di riflessione e prendersi. Cessioni? Ma chi vai a cedere in una squadra così? Oggi è tempo di festeggiare, poi faremo le giuste considerazioni. Dipendesse da me io non cambierei nulla. L'idea è di non toccare.

"Le decisioni le prendiamo pensando al bene della squadra e in assoluta condivisione. Non era facile cambiare 12 giocatori, abbiamo cercato di prendere giocatori funzionali. Frattesi è un giocatore fantastico, ha avuto un minutaggio non eccessivo ma conta la qualità. L'hanno dimostrata anche Carlos Augusto, Bisseck... Sono sicuro che l'anno prossimo saranno funzionali

"Bento? Abbiamo un grandissimo portiere che è Sommer, abbiamo un'opzione per Audero. Faremo valutazioni più avanti, fra qualche giorno. Non escludo l'opzione di tenere Audero, sarà valutato lui come altri giocatori in giro per l'Europa e il Sudamerica".

"Stiamo monitorando i giovani che abbiamo in giro. Carboni, Oristanio, abbiamo la possibilità di riprendere Fabbian. Non li abbiamo dimenticati, per me è una soddisfazione pensare di riportarli qua come Dimarco".

"Thuram? Ragazzo intelligente come il papà, si è ricordato il nostro progetto tecnico di qualche anno fa e ci ha dato la priorità".