TMW - Inter, Vanheusden allo Standard: 18-20 mln più il prestito di Emmers

Fonte: Da Milano, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arrivano novità sulla cessione di Zinho Vanheusden allo Standard Liegi. Secondo quanto raccolto da TMW l'affare tra l'Inter e il club belga non è ancora definito, anche se il buon esito della trattativa sembra praticamente certo. L'affare si chiuderà sulla base economica di 18-20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo più il prestito di Xian Emmers, centrocampista classe '99 reduce dall'esperienza alla Cremonese. Il diritto di recompra non esiste più: i club faranno fede al classico gentleman agreement invece di una scrittura privata per riportarlo eventualmente in futuro a Milano.