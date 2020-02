vedi letture

tmw Inter, Young: "Felice del gol, meno del ko. Ci sono ancora quattordici partite"

Ashley Young, a segno con il suo primo gol in Serie A nella sconfitta dell'Inter in casa della Lazio, alla fine della partita ha così parlato dalla zona mista dell'Olimpico: "Sono molto felice del gol, ma sapevate che eravamo venuti qui per fare tre punti, e non li abbiamo ottenuti. Ci sono ancora tanti punti sul percorso, e dobbiamo riuscire a tornare su una strada vincente".

Cosa pensa del rigore fischiato alla Lazio?

"Ci sono gli arbitri che decidono. Noi pensiamo solamente al fatto che abbiamo perso la partita, questo non ci piace".

La Lazio può vincere lo Scudetto?

"Non voglio parlare delle altre squadre. Mancano quattordici partite alla fine, e già dalla prossima partita speriamo di poter tornare al successo".

Essere in Europa League e Coppa Italia può farvi perdere altri punti?

"Sono tre grandi competizioni, e il desiderio di ognuno è quello di vincere ogni partita di queste manifestazioni. Prendiamo una partita alla volta, ma vogliamo vincerle tutte".